©ABCテレビ 山で生きる俳優・東出昌大が都会を生きる芸能人を招き入れ、1泊2日の野営生活をともに過ごしながら、ゲストのメンタルデトックスを目指す”野営ヒューマンドキュメント”「東出昌大の野営デトックス」。5月11日（月）深夜放送の第2回は、前回に引き続き、ゲストに東京五輪柔道男子100kg級金メダリストでプロレスラーのウルフ アロンと、活動休止を経て昨年末プロレスラーとして復帰したフワち