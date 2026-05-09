Saucy Dog が、1月にバンド結成の地である大阪でおこなった初の単独ドーム公演の映像を6月下旬に『Saucy Dog DOME LIVE「A NEW DAWN」20260104 KYOCERA DOME OSAKA “THE MOVIE ”』として全国の映画館で公開されることが発表された。＜Saucy Dog DOME LIVE 2026「A NEW DAWN」＞は、1月4日に京セラドーム大阪で開催されSOLD OUTした公演となっており、Saucy Dogの単独公演としては最大動員となっている。なお劇場公開の詳