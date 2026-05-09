Saucy Dog、京セラドームライブ映像を全国映画館で上映決定＋「ワンダーランド」MV公開
Saucy Dog が、1月にバンド結成の地である大阪でおこなった初の単独ドーム公演の映像を6月下旬に『Saucy Dog DOME LIVE「A NEW DAWN」20260104 KYOCERA DOME OSAKA “THE MOVIE ”』として全国の映画館で公開されることが発表された。
＜Saucy Dog DOME LIVE 2026 「A NEW DAWN」＞は、1月4日に京セラドーム大阪で開催されSOLD OUTした公演となっており、Saucy Dogの単独公演としては最大動員となっている。なお劇場公開の詳細は追ってアナウンスされる。
また、Saucy Dogの最新ミニアルバム『カレーライス』収録曲「ワンダーランド」のミュージックビデオもサプライズ公開された。バンド公式のSNSではゴールデンウィーク中に「カレーライス」収録曲のオーディオビジュアライザーが公開されており、これが伏線となった形だ。
なお、Saucy Dogは7月21日（火）に東京ガーデンシアターで開催される＜Saucy Dog ONEMAN LIVE 2026 「NOW LOADING …」＞からライブ活動を再開。9月からは全国5カ所8公演のアリーナツアー＜Saucy Dog ARENA TOUR 2026-2027 NEW GAME ＋＞の開催も発表している。
＜Saucy Dog ONEMAN LIVE 2026 「NOW LOADING …」＞
2026年7月21日（火） 東京ガーデンシアター
問い合わせ DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
＜Saucy Dog ARENA TOUR 2026-2027 NEW GAME ＋＞
2026年
9月19日（土）GLION ARENA KOBE
開場17:00 開演18:00
9月20日（日）GLION ARENA KOBE
開場16:00 開演17:00
10月10日（土）真駒内セキスイハイムアリーナ
開場16:00 開演17:00
12月15日（火）TOKYO ARIAKE ARENA
開場18:00 開演19:00
12月16日（水）TOKYO ARIAKE ARENA
開場18:00 開演19:00
12月23日（水）マリンメッセ福岡A館
開場18:00 開演19:00
2027年
1月13日（水）愛知 日本ガイシホール
開場18:00 開演19:00
1月14日（木）愛知 日本ガイシホール
開場18:00 開演19:00