Saucy Dog が、1月にバンド結成の地である大阪でおこなった初の単独ドーム公演の映像を6月下旬に『Saucy Dog DOME LIVE「A NEW DAWN」20260104 KYOCERA DOME OSAKA “THE MOVIE ”』として全国の映画館で公開されることが発表された。

＜Saucy Dog DOME LIVE 2026 「A NEW DAWN」＞は、1月4日に京セラドーム大阪で開催されSOLD OUTした公演となっており、Saucy Dogの単独公演としては最大動員となっている。なお劇場公開の詳細は追ってアナウンスされる。

また、Saucy Dogの最新ミニアルバム『カレーライス』収録曲「ワンダーランド」のミュージックビデオもサプライズ公開された。バンド公式のSNSではゴールデンウィーク中に「カレーライス」収録曲のオーディオビジュアライザーが公開されており、これが伏線となった形だ。

なお、Saucy Dogは7月21日（火）に東京ガーデンシアターで開催される＜Saucy Dog ONEMAN LIVE 2026 「NOW LOADING …」＞からライブ活動を再開。9月からは全国5カ所8公演のアリーナツアー＜Saucy Dog ARENA TOUR 2026-2027 NEW GAME ＋＞の開催も発表している。

＜Saucy Dog ONEMAN LIVE 2026 「NOW LOADING …」＞

2026年7月21日（火） 東京ガーデンシアター

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