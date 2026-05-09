ソフトバンク・近藤健介、兄が38歳で死去 かつてのチームメイト中田翔がメッセージ「絶対周りは見てるからな！！」
プロ野球・福岡ソフトバンクホークスは8日、所属する近藤健介（32）の兄・洋介さんが6日に死去したと発表した。38歳だった。かつてチームメイトだった中田翔（36）は8日に自身のインスタグラムを更新し、近藤にメッセージを送った。
【写真】「絶対周りは見てるからな！！」兄が死去した近藤健介にメッセージを送った中田翔
近藤はこの日みずほPayPayドームで行われたロッテ戦で、三回に先制の2ランホームランを放った。
中田は投稿で「コンちゃん！！お前はかっこいいぞ！！色々あった中でもグランドに立つ姿、勇気！！絶対周りは見てるからな！！家族もみんなコンを誇りに思ってるよ！！」と近藤にメッセージ。「ファンのみんな応援してあげてな！！こんな形で周りに発信するしか力になれないけど何でも言えよー！！」とつづった。
写真では、日本ハム時代の2ショットを添えた。
【写真】「絶対周りは見てるからな！！」兄が死去した近藤健介にメッセージを送った中田翔
近藤はこの日みずほPayPayドームで行われたロッテ戦で、三回に先制の2ランホームランを放った。
中田は投稿で「コンちゃん！！お前はかっこいいぞ！！色々あった中でもグランドに立つ姿、勇気！！絶対周りは見てるからな！！家族もみんなコンを誇りに思ってるよ！！」と近藤にメッセージ。「ファンのみんな応援してあげてな！！こんな形で周りに発信するしか力になれないけど何でも言えよー！！」とつづった。
写真では、日本ハム時代の2ショットを添えた。