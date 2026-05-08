サムスン（中国）投資は5月6日、サムスン電子はテレビやディスプレイを含む家電の販売について中国大陸市場から撤退すると発表しました。市場環境の変化に対応する戦略調整とみられます。一方で、スマートフォン事業は調整せず、中国大陸市場で唯一のエンドユーザー向け事業として、これまで通り販売と運営を続けます。中国で、外資企業を代表するハイエンド製品企業であるサムスンのテレビ、ディスプレイなどの製品の市場シェアは