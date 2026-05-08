サムスンが家電販売で中国大陸市場から撤退

サムスン（中国）投資は5月6日、サムスン電子はテレビやディスプレイを含む家電の販売について中国大陸市場から撤退すると発表しました。市場環境の変化に対応する戦略調整とみられます。一方で、スマートフォン事業は調整せず、中国大陸市場で唯一のエンドユーザー向け事業として、これまで通り販売と運営を続けます。

中国で、外資企業を代表するハイエンド製品企業であるサムスンのテレビ、ディスプレイなどの製品の市場シェアは縮小を続けてきました。逆に、ハイセンス、TCL、シャオミ、美的、ハイアールなど中国企業が技術、コストパフォーマンス、販売と供給ルート、現地化サービスなどで圧倒する状態でした。サムスンは収益力が圧迫され続け、最終的に撤退を決めました。

スマートフォン事業を残した主な理由は、中国市場が代替不能な戦略拠点だからです。中国は世界でアンドロイドの競争が最も激しく、イノベーションが最も盛んで、ユーザーの要求が最も厳しい市場です。中国は最先端技術が投入される地域であり、折りたたみスマートフォン、AIスマートフォンなど重要分野の主戦場であり、さらにはサムスンが競争相手や次世代製品、ハイエンド製品を観察し、製品をアップデートし、ハイエンド製品の価格設定や現地化能力を検証するための重要な窓口です。サムスンは中国市場でのフィードバックを通じて、製品のアップグレードを推進することができます。中国市場はサムスンのスマートフォン事業にとって単なる販売チャンネルではなく、スマートフォン事業の「戦略的観測所」であるわけです。（提供/CGTN Japanese）