The Jungle Giantsが、ニューアルバム『Experiencing Feelings Of Joy』を本日5月8日にリリースした。 （関連：RADWIMPS 野田洋次郎、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE 大森元貴、King Gnu 常田大希……CM出演で披露する特別な声） 本作は、創作意欲の燃焼、肉体的損傷、友人関係の亀裂、長年のパートナーとの破局など、サム・ヘイルズ（Vo/Gt）の人生における激動期を経て生み出された。“乗り越える唯一