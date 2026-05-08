開催：2026.5.8 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 1 - 2 [カージナルス] MLBの試合が8日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとカージナルスが対戦した。 パドレスの先発投手はマイケル・キング、対するカージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレで試合は開始した。 1回裏、5番 ザンダー・ボガーツ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点