開催：2026.5.8

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 1 - 2 [カージナルス]

MLBの試合が8日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとカージナルスが対戦した。

パドレスの先発投手はマイケル・キング、対するカージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレで試合は開始した。

1回裏、5番 ザンダー・ボガーツ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 1-0 STL

4回表、3番 アレク・バールソン 初球を打ってライトスタンドへのホームランでカージナルス得点 SD 1-1 STL

7回表、6番 マシン・ウィン 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでカージナルス得点 SD 1-2 STL

試合は1対2でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのマシュー・リベラトレで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はパドレスのブラッグリー・ロドリゲスで、ここまで0勝2敗0S。カージナルスのオブライエンにセーブがつき、3勝1敗11Sとなっている。

ここまでパドレスは22勝15敗で1.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方カージナルスは22勝15敗で3.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-08 13:46:17 更新