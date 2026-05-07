北中米W杯開催まで1カ月あまりとなったいま、各国で代表メンバー26選手の発表が間近となっている。日本代表の場合は5月15日におこなわれる。

一方で、本大会での活躍が期待されながら、さまざまな理由からメンバー落ちの危機に陥っている選手たちがいる。“ブラジルサッカー界の至宝”ネイマールも、そのひとりかもしれない。

サントス（ブラジル）に所属するネイマールが、プレー以外で世間を騒がせたのは、5月3日の練習中でのことだった。ロビーニョ・ジュニアにドリブルで抜かれたことにいら立ち、その後、2人は言い合いに発展。その際、ネイマールは相手に侮辱的な言葉を浴びせただけでなく、平手打ちまで食らわせたと報じられた。

「ドリブルで抜かれたくらいで激昂するのか、と疑問に思う人は多いかもしれませんが、南米、とくにブラジルでは、こういうことはよく起こります。ベテランが若手に、股抜きなどサッカー界では屈辱とされる抜かれ方をすると本気で怒る。

抜かれた相手がネイマールで、しかも抜いたのがロビーニョ・ジュニアとなれば、ひと悶着は当然の結果かもしれません。ジュニアの父親・ロビーニョはW杯に2回出場し、100キャップのレジェンド。ただそのロビーニョもまた、ピッチを離れれば問題児としても有名でした」（南米サッカーに詳しいライター）

現役時代のロビーニョは身長172cm、体重60kgと華奢な体格ながら、ネイマールに負けず劣らずのドリブラーで、「これぞブラジルサッカー」を体現できる選手だった。若くから天才の名をほしいままにし、サントスを経てレアル・マドリード（スペイン）、マンチェスター・シティ（イングランド）、ACミラン（イタリア）でプレーしたことからも、実力の高さが分かるだろう。

しかし、天才にありがちなワガママぶりは、名門クラブでも何度も発揮され、そのたびにトラブルとなっていた。

ACミランに在籍していた2013年には集団強姦事件を起こして懲役9年の有罪判決。2024年3月から、母国・ブラジルの刑務所に服役している。

「ロビーニョとネイマールは、ともにサントス、セレソン（ブラジル代表）で活躍しただけに、仲はいいといわれていました。ただ、ロビーニョはとんでもないワルなので、息子を巻き込んで大騒動になるのではと心配されていました。実際、ロビーニョ・ジュニアは代理人を通じて、サントスに、ネイマールの起こした事件について法的措置を求める通知書を4日に送付したと報じられたんです。

ところが、ネイマールが謝罪したことで状況は一変。6日にはロビーニョ・ジュニアは、サントスへの訴えを取り下げ、急転直下の和解となったのです」（同前）

この結果に、ほっと胸をなでおろすブラジル国民は多いはずだ。何しろネイマールは4度めのW杯出場へ向け、懸命なアピールを続けていた最中だったのだ。

「事件にならなかったことで、代表入りへわずかながら可能性を残したと見る向きはありますが、はっきり言って難しいでしょう。2025年5月にカルロ・アンチェロッティ氏がセレソンの監督に就任して以来、ネイマールは一度も招集されていません。その理由は『コンディションが100％ではない選手は呼ばない』と断言しているからです。

ネイマールは懸命にトレーニングしていますが、明らかに太目なんです。しかも、アンチェロッティ監督は規律にたいへん厳しい人で、問題を起こす選手を嫌います。イタリア人なので、選出に忖度もしません。ネイマールが選ばれるためには、奇跡が起こることを期待するしかないでしょう」（サッカー専門誌記者）

セレソン26戦士の発表は、5月18日におこなわれる。奇跡は起こるか？