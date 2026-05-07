女優の堀田真由が4日、インスタグラムを更新。ドラマ『岸辺露伴は動かない』シリーズ最新作『泉京香は黙らない』のオフショットを公開した。【写真】怖すぎる演技を見せた堀田真由堀田は「人生初の鼻ピ」とつづり、「新人漫画家西恩ミカを演じております」と報告。公開された写真には、金髪ボブに鼻ピアスを合わせた姿で、原稿用紙を手にする堀田の姿が収められている。4日に放送された本作では、謎の多い新人漫画家を鬼気