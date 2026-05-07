堀田真由、人生初の“鼻ピアス”姿に反響 「誰かと思った」「雰囲気が全然違いますね」
女優の堀田真由が4日、インスタグラムを更新。ドラマ『岸辺露伴は動かない』シリーズ最新作『泉京香は黙らない』のオフショットを公開した。
【写真】怖すぎる演技を見せた堀田真由
堀田は「人生初の鼻ピ」とつづり、「新人漫画家 西恩ミカを演じております」と報告。公開された写真には、金髪ボブに鼻ピアスを合わせた姿で、原稿用紙を手にする堀田の姿が収められている。
4日に放送された本作では、謎の多い新人漫画家を鬼気迫る演技で体現し、視聴者を引き込んだ。
ファンからは「金髪ボブ！鼻ピ！新鮮なビジュアルです！！」「誰かと思った！！」「雰囲気が全然違いますね」といった声のほか、「怖かったよ〜〜!!」「あんなヤバい演技もできるなんてますます好きになりました」といったドラマへの感想も寄せられている。
引用：「堀田真由」インスタグラム（＠mayuhotta）
【写真】怖すぎる演技を見せた堀田真由
堀田は「人生初の鼻ピ」とつづり、「新人漫画家 西恩ミカを演じております」と報告。公開された写真には、金髪ボブに鼻ピアスを合わせた姿で、原稿用紙を手にする堀田の姿が収められている。
4日に放送された本作では、謎の多い新人漫画家を鬼気迫る演技で体現し、視聴者を引き込んだ。
ファンからは「金髪ボブ！鼻ピ！新鮮なビジュアルです！！」「誰かと思った！！」「雰囲気が全然違いますね」といった声のほか、「怖かったよ〜〜!!」「あんなヤバい演技もできるなんてますます好きになりました」といったドラマへの感想も寄せられている。
引用：「堀田真由」インスタグラム（＠mayuhotta）