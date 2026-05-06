◇欧州チャンピオンズリーグ準決勝第2戦 アーセナル1―0（2戦合計2―1）Aマドリード（2026年5月5日 英国・ロンドン）

アーセナル（イングランド）がホームの準決勝第2戦でアトレチコ・マドリード（スペイン）を1―0で下し、2戦合計2―1で20季ぶりの決勝進出を決めた。前半44分にFWサカが決勝点。そのまま逃げ切り、10季ぶりの決勝進出を目指したAマドリードを振り切った。

主軸のサカは4月に負傷で公式戦5試合を欠場。その間にチームは1勝1分け3敗と失速し、FA杯準々決勝で2部サウサンプトンに敗れ、プレミアリーグでも首位の座をマンチェスターCに明け渡すなど苦境を迎えていた。しかし、シーズン最終盤で持ち直したチームは欧州CL準決勝で難敵を撃破。サカは1得点1アシストで3―0の快勝に貢献した2日のプレミアリーグ・フラム戦に続く活躍となった。前日4日にはマンチェスターCがプレミアリーグでエバートンと3―3で引き分け、消化が1試合少ないライバルとの勝ち点差が5となり、3試合を残して22季ぶりの戴冠に向けた優勝争いの主導権を奪い返した。この日の勝利で名将ベンゲル時代にも果たせなかったプレミアリーグと欧州CLの欧州最高峰リーグ＆カップ戦の2冠達成も現実味を帯びてきた。

殊勲のサカは「今、我々はチャンピオンズリーグの決勝にいて、プレミアリーグのために戦っている。これは美しい物語で（30日に欧州CL決勝が行われる）ブダペストでいい結末を迎えることを願っている」と訴えた。

決勝ではパリ・サンジェルマン（フランス）かバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）のいずれかと対戦する。