【モデルプレス＝2026/05/05】人気インフルエンサー“みっき〜”ことアーティスト・ 正宗幹也と、同じくアーティストの䋝田圭亮（おだけいすけ／ODAKEI、以下おだけい）が運営するYouTubeチャンネルが、5月5日に更新された。YouTube活動を再開することを発表した。【写真】2022年休止の人気YouTubeチャンネル、4年ぶり“再婚”発表◆“みきおだ”みっき〜＆おだけい、復活を発表同チャンネルは「みきおだ〜再婚〜」と題した