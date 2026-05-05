サッカー技術の向上などを図ろうと全国大会の常連校を招いた高校生年代のサッカー大会が防府市で行われました。防府市できょう（5日）までの3日間開かれた山口維新ユースサッカー大会。全国大会常連校の大分鶴崎や前回の全国高校サッカー選手権大会でベスト8の帝京長岡など全国から9チームが参加しました。大会はサッカー技術の向上などを目的に4年前から開かれていて県内からは、「高