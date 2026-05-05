5日未明、浜松市中央区の国道交差点で、車2台が衝突し男性3人がけがをする事故がありました。事故のあと車1台が現場から逃走し警察がひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと５日午前4時ごろ、浜松市中央区中田島町の国道交差点で、乗用車とワンボックスカーが出合い頭に衝突しました。この事故で、ワンボックスカーに乗っていたいずれも34歳で会社員の男性2人と、男子中学生1人の合わせて3人が腕や脚に軽