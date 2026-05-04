世界最大規模のチャリティーランイベント「Wings for Life World Run 2026」

RB大宮アルディージャは世界最大規模のチャリティーランイベント「Wings for Life World Run 2026」の開催を記念した特別ユニフォームを着用しているが、その最終戦となる5月6日のJ2・J3百年構想リーグ第15節いわきFC戦で、選手の走行距離1キロメートルあたり3000円を寄付すると発表した。

大宮は5月10日に世界中から約31万人以上のランナーが参加し、参加費全額が脊髄損傷研究に寄付される、世界最大規模のチャリティーランイベント「Wings for Life World Run 2026」が開催されることを記念した特別ユニフォームを、4月18日からホームゲーム3試合で着用している。

その最終日となる6日のいわきFC戦では、大宮の選手会から脊髄損傷の治療法確立を目指している「Wings for Life財団」に寄付を行うことを決定。試合に出場した選手による試合中の走行距離に応じて「1キロメートル×3000円」を財団に寄付すると発表した。

大宮の選手会長を務めるDF村上陽介は、クラブを通じて「走行距離に基づいて、寄付額が決まるという取り組みをクラブと相談して実施させていただくこととなりました。RB大宮らしくアグレッシブに走り続けますので、是非スタジアムに足を運んでいただき、試合だけでなくチャリティーランイベントへのご支援もよろしくお願いします。また5月10日にイベントは行われますので、ぜひみなさんのご参加お待ちしております」とコメントしている。

J2・J3ではJリーグ公式の走行距離データは発表されていないが、J1のデータを参考にすると1試合あたり115キロメートルほどの走行距離が平均的な数値になる。その場合は、約33万円が寄付されることになる。試合の勝利のために走る大宮が、どれだけの金額をチャリティーとして寄付することになるのか6日のいわき戦が注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）