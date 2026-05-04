“アレン様”ことタレント・アレンが3日深夜に放送されたテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜2・20）に出演。再度受けたくない整形手術について語った。小中学生時代の壮絶ないじめがきっかけで整形を決意したアレン様。現在では自身の整形費用に1億円以上をかけ、メンテナンスのために毎月150万円を費やすほどだという。「脂肪吸引1回やったんですけど…やりたいんだけどもう1回。やるのを