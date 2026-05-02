松下洸平が、今夏の新曲リリースおよび2027年春に全国ホールツアーを開催することを発表した。◆＜K’s Room Presents KOUHEI MATSUSHITA FCイベント2026 〜Casa Hey〜＞写真発表が行なわれたのは5月1日(金)のファンクラブイベント＜K’s Room Presents KOUHEI MATSUSHITA FCイベント2026 〜Casa Hey〜＞にて。あわせて新アーティストビジュアルも公開となった。松下の新曲リリースは2024年10月以来約1年半ぶりとなりソニー・ミュ