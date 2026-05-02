松下洸平、今夏新曲リリース＆2027年春の全国ホールツアー開催を発表
松下洸平が、今夏の新曲リリースおよび2027年春に全国ホールツアーを開催することを発表した。
◆＜K’s Room Presents KOUHEI MATSUSHITA FCイベント2026 〜Casa Hey〜＞写真
発表が行なわれたのは5月1日(金)のファンクラブイベント＜K’s Room Presents KOUHEI MATSUSHITA FCイベント2026 〜Casa Hey〜＞にて。あわせて新アーティストビジュアルも公開となった。
松下の新曲リリースは2024年10月以来約1年半ぶりとなりソニー・ミュージックレーベルズに移籍後初の作品となる。楽曲の詳細については後日発表予定。
また、2027年春に開催される全国ホールツアーは同じく2024年以来の開催で、今回は10都市10公演の予定を公開。加えて「and more」も表記され、後日続報発表となる。
イベント写真撮影◎田中聖太郎写真事務所
■＜2027年 春 KOUHEI MATSUSHITA ホールツアー＞
4/10(土)｜千葉｜松戸市文化会館 (森のホール21)
4/17(土)｜新潟｜新潟県民会館 大ホール
4/18(日)｜石川｜本多の森 北電ホール
4/24(土)｜広島｜広島文化学園HBGホール
4/25(日)｜愛媛｜愛媛県県民文化会館 メインホール
5/3(月祝)｜宮城｜仙台サンプラザホール
5/5(水祝)｜北海道｜札幌文化芸術劇場hitaru
5/16(日)｜愛知｜名古屋国際会議場センチュリーホール
5/26(水)｜大阪｜フェスティバルホール
5/30(日)｜福岡｜福岡市民ホール 大ホール
…and more!?
関連リンク
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撮影◎田中聖太郎写真事務所