福山市民病院は、50代の女性医師を減給6か月の懲戒処分にしたと発表しました。病院の電子カルテを本来の目的以外で閲覧し、得た情報をもとに他の職員の親族に差出人不明の文書を送付したということです。処分された女性医師は、不起訴処分となっています。