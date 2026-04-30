ハワイ・ワイキキにある名門ホテル ハレクラニ。「天国にふさわしい館」という意味を持ち、世界中の旅行者に愛され続けている憧れのホテルです。帝国ホテル 大阪は、2009年よりハレクラニと提携し、日本国内での予約受付業務も担っています。そのつながりから、「ハワイ ハレクラニフェア」は毎年開催されてきました。 ハレクラニの味を大阪で 2026年も「ハワイ ハレクラニフェア」が、5月1日から6月30日まで開催されます。