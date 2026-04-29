Makiが、自身の主催フェス＜Maki presents. MUSIC FESTIVAL「天和」2026＞の開催を発表した。本発表は、本日開催された全国ツアー＜Maki Tour 2026「四暗刻」＞初日の愛知・Zepp Nagoya公演にてアナウンスされた。第1回目の2025年は、Zepp Nagoyaにて＜Maki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」〜全てを賭ケろ！〜＞として初開催された。KUZIRA、TETORA、w.o.d.、SIX LOUNGEという屈指のラインナップを迎え、チケットは即日完売だったとい