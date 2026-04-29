Maki、2回目となる主催フェス＜Maki presents. MUSIC FESTIVAL「天和」2026＞開催決定
Makiが、自身の主催フェス＜Maki presents. MUSIC FESTIVAL「天和」2026＞の開催を発表した。
本発表は、本日開催された全国ツアー＜Maki Tour 2026「四暗刻」＞初日の愛知・Zepp Nagoya公演にてアナウンスされた。第1回目の2025年は、Zepp Nagoyaにて＜Maki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」〜全てを賭ケろ！〜＞として初開催された。KUZIRA、TETORA、w.o.d.、SIX LOUNGEという屈指のラインナップを迎え、チケットは即日完売だったという。
第2回目となる今回は、＜Maki presents. MUSIC FESTIVAL「天和」2026〜人生とは博打の連続である。〜＞と銘打ち、11月22日に愛知・COMTEC PORTBASEへと会場を移しての開催となる。2025年に掲げた「全てを賭ケろ！」という不退転の決意を経て、今年は「人生そのものがギャンブルであり、賭け続けていくことの連続である」という、より深化した死生観をサブタイトルに投影したという。
チケットは本日20時よりオフィシャル先行受付がスタートする。なお、出演アーティストについては後日発表となるので、続報をお待ちいただきたい。
◾️＜Maki presents. MUSIC FESTIVAL「天和」2026〜人生とは博打の連続である。〜＞
日時：2026年11月22日（日）OPEN 14:30 / START 15:30
会場：COMTEC PORTBASE
チケット代：前売 \6,500 / 当日 \7,500
※入場時に1Drink代別途必要
オフィシャル先行：4/29（水・祝）20:00〜5/17（日）23:59
URL：https://w.pia.jp/t/maki-tenho2026/
◾️メジャー1stフルアルバム『My favorite things』
2026年3月18日（水）リリース
購入：https://lit.link/maki_mft
Maki 日本コロムビア特設サイトhttps://columbia.jp/maki/
▼先行配信「May」
配信：https://maki-jpn.lnk.to/Myfavoritethings
初回限定盤（CD+DVD）COZP-2308/9 ￥5,280（税込）※特殊パッケージ仕様
通常盤（CD）COCP-42655 ￥3,300（税込）
コロムビアミュージックショップ限定盤（Tシャツ付）
・初回限定盤＋Tシャツ ￥8,280（税込）
・通常盤＋Tシャツ ￥6,300（税込）
＊サイズ展開：M・L・XL（数量限定）
▼初回特典（CD＋DVD 初回限定盤）】
＊初主催フェスMaki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」ライブの模様に加え、「My favorite things」 レコーディングメイキング映像を収録した特典DVD付
▼収録曲（初回限定盤・通常盤・CMS限定盤 共通）
CD
1.May
2.走れ
3.Art
4.My favorite things
5.Tours
6.Buddy Buddy
7.星
8.迎春
9.Night Glory??
10.ナード
11.All Days All Night
12.BIRTHDAY
DVD（初回限定盤のみ）
・Maki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」〜全てを賭ケろ！〜 Live & Making MOVIE
・Making of 「My favorite things」
▼アルバム発売記念イベント
日時：3月17日（火）19時〜
会場：東京・タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO
日時：3月20日（金・祝）17時〜
会場：愛知・名古屋RAD NINE
日時：3月28日（土）19時〜
会場：大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース
▼各店舗・ECサイトアルバム購入者特典
・タワーレコード（オンライン含む）：ピックキーホルダー
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・コロムビアミュージックショップ：B2告知ポスター
・その他応援店：ジャケット絵柄ミニステッカー（50×50mm）
▼パネル展情報
Maki Major 1st Full Album『My favorite things』の発売を記念して、対象店舗にて初主催フェス『Maki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」』の模様を写真に収めた”パネル展”を開催。また『My favorite things』（COZP-2308~9/COCP-42655）をお買い上げいただいたお客様には、抽選で展示しているパネル（直筆サイン入り）をプレゼント
＜パネル展：開催店舗＞
東京：タワーレコード渋谷店
愛知：タワーレコード名古屋パルコ店
大阪：タワーレコード梅田NU茶屋町店
＜パネル展開催期間＞
2026年3月17日（火）各店舗開店時〜2026年3月23日（月）各店舗閉店時
◾️Maki Tour 2026「四暗刻」
2026年
4/29（水・祝）Zepp Nagoya ※ONEMAN
5/1（金）心斎橋BIGCAT with/キュウソネコカミ
5/12（火）恵比寿LIQUIDROOM with/BLUE ENCOUNT
5/13（水）千葉LOOK with/SHE’ll SLEEP
5/24（日）台湾・台北THE WALL with/KUZIRA
5/27（水）鈴鹿ANSWER with/the奥歯’s
5/29（金）熊本B.9 V2 with/ THE FOREVER YOUNG
5/30（土）鹿児島SR HALL with/ THE FOREVER YOUNG
6/3（水）松本ALECX
6/4（木）高崎SUNBURST
6/13（土）松山WStudioRED
6/14（日）高松DIME
6/18（木）柳ヶ瀬ants
6/26（金）水戸LIGHT HOUSE
6/28（日）HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2
7/3（金）神戸太陽と虎
7/9(木)岡山CRAZYMAMA 2nd Room
7/11（土）出雲APOLLO
7/15（水）静岡UMBER
7/16（木）F.A.D YOKOHAMA
7/24（金）KYOTO MUSE
7/31（金）the five morioka
8/2（日）札幌PENNY LANE 24
8/8（土）仙台Rensa
8/9（日）新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
8/11（祝・火）金沢EIGHT HALL
8/15（土）福岡DRUM LOGOS
8/16（日）広島LIVE VANQUISH
8/21（金）GORILLA HALL OSAKA ※ONEMAN
9/4（金）Zepp Divercity TOKYO ※ONEMAN
10/4（日）沖縄Output
▼受付URL
https://w.pia.jp/t/maki-suanko2026/
関連リンク
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