Makiが、自身の主催フェス＜Maki presents. MUSIC FESTIVAL「天和」2026＞の開催を発表した。

本発表は、本日開催された全国ツアー＜Maki Tour 2026「四暗刻」＞初日の愛知・Zepp Nagoya公演にてアナウンスされた。第1回目の2025年は、Zepp Nagoyaにて＜Maki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」〜全てを賭ケろ！〜＞として初開催された。KUZIRA、TETORA、w.o.d.、SIX LOUNGEという屈指のラインナップを迎え、チケットは即日完売だったという。

第2回目となる今回は、＜Maki presents. MUSIC FESTIVAL「天和」2026〜人生とは博打の連続である。〜＞と銘打ち、11月22日に愛知・COMTEC PORTBASEへと会場を移しての開催となる。2025年に掲げた「全てを賭ケろ！」という不退転の決意を経て、今年は「人生そのものがギャンブルであり、賭け続けていくことの連続である」という、より深化した死生観をサブタイトルに投影したという。

チケットは本日20時よりオフィシャル先行受付がスタートする。なお、出演アーティストについては後日発表となるので、続報をお待ちいただきたい。

◾️＜Maki presents. MUSIC FESTIVAL「天和」2026〜人生とは博打の連続である。〜＞ 日時：2026年11月22日（日）OPEN 14:30 / START 15:30

会場：COMTEC PORTBASE

チケット代：前売 \6,500 / 当日 \7,500

※入場時に1Drink代別途必要

オフィシャル先行：4/29（水・祝）20:00〜5/17（日）23:59

URL：https://w.pia.jp/t/maki-tenho2026/

◾️メジャー1stフルアルバム『My favorite things』 初回限定盤 通常盤 2026年3月18日（水）リリース

購入：https://lit.link/maki_mft Maki 日本コロムビア特設サイトhttps://columbia.jp/maki/ ▼先行配信「May」

配信：https://maki-jpn.lnk.to/Myfavoritethings 初回限定盤（CD+DVD）COZP-2308/9 ￥5,280（税込）※特殊パッケージ仕様

通常盤（CD）COCP-42655 ￥3,300（税込）

コロムビアミュージックショップ限定盤（Tシャツ付）

・初回限定盤＋Tシャツ ￥8,280（税込）

・通常盤＋Tシャツ ￥6,300（税込）

＊サイズ展開：M・L・XL（数量限定） ▼初回特典（CD＋DVD 初回限定盤）】

＊初主催フェスMaki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」ライブの模様に加え、「My favorite things」 レコーディングメイキング映像を収録した特典DVD付 ▼収録曲（初回限定盤・通常盤・CMS限定盤 共通）

CD

1.May

2.走れ

3.Art

4.My favorite things

5.Tours

6.Buddy Buddy

7.星

8.迎春

9.Night Glory??

10.ナード

11.All Days All Night

12.BIRTHDAY DVD（初回限定盤のみ）

・Maki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」〜全てを賭ケろ！〜 Live & Making MOVIE

・Making of 「My favorite things」 ▼アルバム発売記念イベント

日時：3月17日（火）19時〜

会場：東京・タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO 日時：3月20日（金・祝）17時〜

会場：愛知・名古屋RAD NINE 日時：3月28日（土）19時〜

会場：大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース ▼各店舗・ECサイトアルバム購入者特典

・タワーレコード（オンライン含む）：ピックキーホルダー

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・コロムビアミュージックショップ：B2告知ポスター

・その他応援店：ジャケット絵柄ミニステッカー（50×50mm） ▼パネル展情報

Maki Major 1st Full Album『My favorite things』の発売を記念して、対象店舗にて初主催フェス『Maki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」』の模様を写真に収めた”パネル展”を開催。また『My favorite things』（COZP-2308~9/COCP-42655）をお買い上げいただいたお客様には、抽選で展示しているパネル（直筆サイン入り）をプレゼント ＜パネル展：開催店舗＞

東京：タワーレコード渋谷店

愛知：タワーレコード名古屋パルコ店

大阪：タワーレコード梅田NU茶屋町店

＜パネル展開催期間＞

2026年3月17日（火）各店舗開店時〜2026年3月23日（月）各店舗閉店時

◾️Maki Tour 2026「四暗刻」 2026年

4/29（水・祝）Zepp Nagoya ※ONEMAN

5/1（金）心斎橋BIGCAT with/キュウソネコカミ

5/12（火）恵比寿LIQUIDROOM with/BLUE ENCOUNT

5/13（水）千葉LOOK with/SHE’ll SLEEP

5/24（日）台湾・台北THE WALL with/KUZIRA

5/27（水）鈴鹿ANSWER with/the奥歯’s

5/29（金）熊本B.9 V2 with/ THE FOREVER YOUNG

5/30（土）鹿児島SR HALL with/ THE FOREVER YOUNG

6/3（水）松本ALECX

6/4（木）高崎SUNBURST

6/13（土）松山WStudioRED

6/14（日）高松DIME

6/18（木）柳ヶ瀬ants

6/26（金）水戸LIGHT HOUSE

6/28（日）HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2

7/3（金）神戸太陽と虎

7/9(木)岡山CRAZYMAMA 2nd Room

7/11（土）出雲APOLLO

7/15（水）静岡UMBER

7/16（木）F.A.D YOKOHAMA

7/24（金）KYOTO MUSE

7/31（金）the five morioka

8/2（日）札幌PENNY LANE 24

8/8（土）仙台Rensa

8/9（日）新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

8/11（祝・火）金沢EIGHT HALL

8/15（土）福岡DRUM LOGOS

8/16（日）広島LIVE VANQUISH

8/21（金）GORILLA HALL OSAKA ※ONEMAN

9/4（金）Zepp Divercity TOKYO ※ONEMAN

10/4（日）沖縄Output ▼受付URL

https://w.pia.jp/t/maki-suanko2026/