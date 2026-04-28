こちらは、最新の研究成果にもとづいた「はくちょう座X-1（Cygnus X-1）」の想像図。ブラックホールから噴出するジェットが、超巨星からの強力な恒星風によって押し流され曲がっている様子が描かれています。【▲ カーティン大学のSteve Prabuさんらの研究成果にもとづいた「はくちょう座X-1」の想像図。ブラックホール（右）から噴出したジェットが、青色超巨星（左）からの恒星風に流されている様子が描かれている（Credit: ICRA