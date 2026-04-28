エクセディが上値指向を鮮明にしている。同社は自動車部品メーカーでトルクコンバーターを主力とする。２７日の取引終了後に発表した２６年３月期の連結決算は売上高・各利益ともに計画を上振れして着地。２７年３月期については売上高が前期比微増予想で最終利益は同２．３％増の１４０億円を見込むほか、年間配当予想は同５０円増配の３５０円とした。５月１日から１２月末までの間に取得総数２００万