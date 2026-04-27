27日、周南市内の路上で女性がサルに着ていた服を引っ張られる事案が発生しました。女性にけがはありませんでしたが、サルは現場付近からそのまま立ち去っています。周南警察署によりますと、27日午前7時50分ごろ周南市徳山の路上で、40代の女性が登校する子どもの付き添いで歩いていたところ、ワンピースの裾を後からサルに引っ張られたということです。女性にけがはなく、サルは現場から東の方向に立ち去ったということで