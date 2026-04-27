ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事が展開しているPerfect Suit FActory（以下、P.S.FA）は、4月29日から、さらっとした肌触りと高い機能性を兼ね備えた夏の人気商品「カラミセットアップ」を全国のP.S.FA店舗で発売する。同シリーズは、独特の表面変化があるカラミ織り素材を採用することで高い通気性をもち、夏場でも肌にべたつかず、驚くほどの軽さと伸縮性を実現した高機能ビジネスウェア。今シーズン