ヒルトンのラグジュアリーブランド「LXRホテルズ＆リゾーツ」の新しいホテルが、2028年夏から、神奈川・箱根町に開業することが決定した。【写真】目の前に広がる大自然！客室露天風呂のイメージ■客室は全94室を展開予定今回サンケイビルおよび長谷工不動産とのパートナーシップにより開業するのは、タイムレスな冒険心を刺激し、独自のストーリーとその土地のエッセンスが注ぎ込まれた贅沢な体験を提供する、ヒルトンにと