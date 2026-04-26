アイブロウリストのARISAです。昔から同じ眉メイクを続けていると、知らないうちに老け見えの原因に…。サロン相談でも多い「大人世代がやりがちな眉のNG」3選と、色・形・質感の見直しで垢抜ける方法をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら昔のままの眉が老け見えにつながる理由眉は顔の印象を大きく左右するパーツですが、昔から同じ描き方や色を続けていると、今の自分の顔立ちやトレンドに合わず、どこか古い印象に見えてし