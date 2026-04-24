【女子旅プレス＝2026/04/24】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、TVアニメ「ONE PIECE（ワンピース）」がテーマの夏恒例イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2026」を、2026年7月30日（木）から11月19日（木）まで開催する。圧倒的なスケールのライブ・ショーや、毎年完売必至のサンジの海賊レストラン、スリリングなストーリー・ライドなど、圧倒的なクオリティとスケールのコンテンツが揃う。【写真】「ワンピース・プ