鮮やかな抹茶色で食欲をそそる「新作ドーナツ」が、【ミスタードーナツ】に登場。@ftn_picsレポーターともさんによれば、「箱に包まれた、高級感のあるドーナツ」なのだそうで、いつもよりちょっぴりリッチな気分でドーナツを楽しめそう。今回は、そんな華やかな見た目に心躍る、和菓子のエッセンスも感じる新作ドーナツをご紹介します。 高級感ただようふわむちドーナツ