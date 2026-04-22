こりゃ眼福だーーーッッ♡【ミスド】ちょっぴりリッチな「新作ドーナツ」って？

鮮やかな抹茶色で食欲をそそる「新作ドーナツ」が、【ミスタードーナツ】に登場。@ftn_picsレポーターともさんによれば、「箱に包まれた、高級感のあるドーナツ」なのだそうで、いつもよりちょっぴりリッチな気分でドーナツを楽しめそう。今回は、そんな華やかな見た目に心躍る、和菓子のエッセンスも感じる新作ドーナツをご紹介します。

高級感ただようふわむちドーナツ

【祇園辻利】の宇治抹茶を練り込んだ生地を使った、「ドら抹茶」シリーズ。公式サイトによると、「どらやきから着想を得たドーナツ」なのだそう。こちらは、栗あんと宇治抹茶ホイップをサンドした「ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ」です。ほっこりとした優しい味わいを思い起こさせる見た目で、生地の半分に宇治抹茶チョコのコーティングも施され、高級感もたっぷり。レポーターともさんは、「栗あんの絞り出し模様が綺麗で芸術的、見とれてしまいました」とコメントを投稿しています。

アーモンドが食感のアクセントに

「ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ」は、宇治抹茶ホイップの上にキャンディングアーモンドが散りばめられ、控えめながら食感のアクセントに。まろやかなあんとクリームの味わいの中に、ほんのりと香ばしさが感じられそうです。公式サイト曰く「ふわむち食感のドーナツ生地」とのことで、食べていくうちにやみつきになるかもしれません。しっかりとボリュームもありそうなドーナツは、お腹を満たしたいおやつにぴったりです。

つぶあん派の人にはこちら！

つぶあん派の人におすすめしたいのは、「ドら抹茶 つぶあん華ホイップ」。公式サイトによると「北海道あずきあんと宇治抹茶ホイップをサンドし黒みつをトッピング」とのこと。こちらも、負けず劣らず贅沢感のあるドーナツです。レポーターともさんも「見た目のインパクト◎」と、コメント。まるでケーキのようにも見える、おしゃれな華やかさも嬉しいポイント。

コク深さが楽しめそうな黒みつ入り！

「ドら抹茶 つぶあん華ホイップ」は、レポーターともさん曰く、「あんみつを食べてるような感覚もありました」とのことで、つぶあんとホイップに黒みつがきいて、ドーナツなのに和菓子風の美味しさを感じられるはず。箱入りなので、持ち歩く際につぶれたり、崩れたりしにくいところも嬉しいポイント。親しい人に気軽に渡せる手土産として選んでも、喜ばれそう。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino