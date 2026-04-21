【マクドナルド】の最新ハッピーセット®に「サンリオキャラクターズ」が集合！ コレクションに加えたい、個性豊かで可愛いアイテムが勢ぞろい。今回は4/10から4/23の第1弾で登場する、ハローキティとポムポムプリンのおもちゃをご紹介します。 アレンジが楽しめるシール付き！「ハローキティ きせかえフィギュア」 コロンとしたハローキティのフィギュア。淡いブルーの