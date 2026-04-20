お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が20日までにオフィシャルブログを更新。11歳の長男・長男・誠希千（せいきち）くんが英検２級の一次試験に合格したことを報告した。 18日、「結果発表★」と題してブログを更新した小原は、絵文字を交えながら「誠希千と約束していたのでバッティングセンターへ！」と切り出し、９歳の次男・誠八くんも一緒にバッティングセンターに行ったことを報告。 ６歳の長女・こうめちゃんも付き添