小原正子、11歳長男が高卒レベルの英検２級１次試験合格報告
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が20日までにオフィシャルブログを更新。11歳の長男・長男・誠希千（せいきち）くんが英検２級の一次試験に合格したことを報告した。
18日、「結果発表★」と題してブログを更新した小原は、絵文字を交えながら「誠希千と約束していたのでバッティングセンターへ！」と切り出し、９歳の次男・誠八くんも一緒にバッティングセンターに行ったことを報告。
６歳の長女・こうめちゃんも付き添いとして同行したといい、「ありがとね！」と感謝。「こういうおねだりならいつでもきいてあげるぞ 誠希千くん」と母心ものぞかせつつ、バットを構え力強くスイングする長男の写真なども公開。２人とも「いい当たりを何度もみせてくれました」と振り返り、「大きくなったなぁ 成長してるなぁと嬉しくなりました ありがとう！」としみじみとつづった。
さらにこの日は、長男の英検２級の合格発表もあったといい「２度目のチャレンジで一次試験合格していました！すごすぎるー！！！」と喜び爆発。一方で二次試験（スピーキング）は不合格だったものの、「次は一次試験免除になるのでかなり気が楽だと思います」と前向きに受け止めた。
最後は学習方法について、試験前の２カ月は、文章を読みながら単熟語を勉強する本を「毎朝のトイレ時間に必ず １トピック読む」と日課にしていたことも明かした。
この投稿にファンからも「一次試験合格は素晴らしい結果」「凄過ぎ！」「おめでとう」「本当に凄い」「誠希千くんの学年で２級はなかなか狭き門」「まさに，オールラウンドプレーヤー」「兄妹達の，将来が楽しみ」「限られた時間内でトイレタイムまで無駄にせず、やり抜く姿勢に感動」「努力は、裏切らないですね」「頼もしい」「せいきちくんの頭の中は どうなってるんだ？集中力もかなりすごい暗記力も」などの声が寄せられている。
18日、「結果発表★」と題してブログを更新した小原は、絵文字を交えながら「誠希千と約束していたのでバッティングセンターへ！」と切り出し、９歳の次男・誠八くんも一緒にバッティングセンターに行ったことを報告。
さらにこの日は、長男の英検２級の合格発表もあったといい「２度目のチャレンジで一次試験合格していました！すごすぎるー！！！」と喜び爆発。一方で二次試験（スピーキング）は不合格だったものの、「次は一次試験免除になるのでかなり気が楽だと思います」と前向きに受け止めた。
最後は学習方法について、試験前の２カ月は、文章を読みながら単熟語を勉強する本を「毎朝のトイレ時間に必ず １トピック読む」と日課にしていたことも明かした。
この投稿にファンからも「一次試験合格は素晴らしい結果」「凄過ぎ！」「おめでとう」「本当に凄い」「誠希千くんの学年で２級はなかなか狭き門」「まさに，オールラウンドプレーヤー」「兄妹達の，将来が楽しみ」「限られた時間内でトイレタイムまで無駄にせず、やり抜く姿勢に感動」「努力は、裏切らないですね」「頼もしい」「せいきちくんの頭の中は どうなってるんだ？集中力もかなりすごい暗記力も」などの声が寄せられている。