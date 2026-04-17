「アヲハタ」の公式「X」アカウントが、瓶のラベルを剥がす際の注意点について投稿し、SNS上で反響を呼んでいます。【画像】わぁ…気持ちいい…これが、アヲハタのラベルが“ぺろん”と剥がれる様子です！水にぬらさなくても「ぺろん」ときれいに剥がれる！公式アカウントは「アヲハタのラベルは、水でぬらさなくても『ぺろん』と剥がせるんです…！」とコメントし、ジャム「まるごと果実 白桃」のラベルをはがす様子を動画で