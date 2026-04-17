「アヲハタ」の公式「X」アカウントが、瓶のラベルを剥がす際の注意点について投稿し、SNS上で反響を呼んでいます。

【画像】わぁ…気持ちいい… これが、アヲハタのラベルが“ぺろん”と剥がれる様子です！

水にぬらさなくても「ぺろん」ときれいに剥がれる！

公式アカウントは「アヲハタのラベルは、水でぬらさなくても『ぺろん』と剥がせるんです…！」とコメントし、ジャム「まるごと果実 白桃」のラベルをはがす様子を動画で投稿しています。投稿は16万回以上表示され、3600件以上の「いいね」を集めました。

X上では、「確かにストレスなく剥がせます。とってもラクです」「ほんとに助かってます。毎回剥がすのが楽しみです」「ラベルが簡単に剥がれると気持ちいいですね〜」「アヲハタさんのジャムの瓶はかわいいから、使い終わったあとに再利用しています。ラベルが剥がしやすいのはうれしい」「企業努力というか、ほんとに親切で毎度うれしくなります」と絶賛する声が上がっています。

また、公式アカウントは「水につけると剥がれにくくなります」と、注意点も合わせて投稿。「え？知りませんでした！一生懸命毎回水でふやかして剥がしてました」「注意喚起ありがとうございます」「今、まさに洗い桶の中に沈んでおります（泣）」という声が上がり、「知らなかった」人も多かったようです。