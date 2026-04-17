きのう、午後6時50分ごろ周南市秋月1丁目の路上で自宅前の道路で立ち止まってスマートフォンを操作していた60代の女性が、後ろからサルに左足を触られました。その40分後には、北東に400ｍ離れた秋月3丁目の自宅敷地内で自転車を整備していた30代男性が、後ろからサルに左足首をつかまれました。２人にケガはありませんでした。周南市内では今月に入りサルの目撃情報が多数寄せられているほか、きょうまでに人が足や腕を触ら