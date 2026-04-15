トートバッグなどファスナーやフタなしのバッグは、中の物が見やすく、取り出しやすいですよね。しかし便利な反面、いつでも口が開いているため他人にもバッグの中が見えてしまい、防犯面では少々心配な部分も……。飲食店で席に座ってバッグを隣に置く時など、手に持っていない場面では特に気になってしまいますよね。そんな悩みを解消してくれるのが、キャンドゥに売っているマグネットボタン。取り付けは穴開け不要で、ペン