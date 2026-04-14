甘さとコクの絶妙なバランスを楽しみたい方に♡Eggs ’n Thingsから、はちみつを主役にした期間限定メニューが登場しました。濃厚なパンケーキや香ばしいチキン、優しい甘さのラテまで、どれも魅力的なラインナップ。ちょっぴり贅沢な“背徳感グルメ”を、この機会にぜひ味わってみてください♪ 贅沢すぎるパンケーキ♡ 「ハニーバターミルクパンケーキ」は2,050円（税込2,2