東京スカパラダイスオーケストラが13日、公式サイトを更新。トロンボーンの北原雅彦(64)が、今年5月12日のライブ「billboard classics Symphonic Tour 2026」(東京国際フォーラム ホールＡ)をもってグループでの活動を終了することを発表した。理由については「個人の音楽活動に専念するため」と知らせた。 【写真】卒業が決まった北原雅彦あまりにもイケオジ！ 公式サイトによると、北原は