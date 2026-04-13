選挙結果を黒部市民はどう受け止めたのか、新しい市長に期待することなどを、有権者に聞きました。３０代男性「旧宇奈月町の方が市長になられたことで、宇奈月も活性化されるのかなと思う」８０代女性「武隈さんが良かったんですけど、（上坂さんは）黒部を大きくすると言っておられましたし、新しい風が吹いていいのでは」３０代女性「武隈さんが市長になって結構短い期間だったので、政治内容がころころ変わるのか」「黒部は私は