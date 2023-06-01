3年ぶり二刀流開幕で関心集中…サイ・ヤング賞への挑戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は今季3年ぶりに“投打二刀流”で開幕を迎え、すでに2試合に先発している。いまだ自責点のない快投から話題に上るのが、投手最高の栄誉となる「サイ・ヤング賞」への挑戦だ。ただ米国のメディアやファンからは、難しいのではとの声が上がっている。米国の野球専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」で議論している。司会の