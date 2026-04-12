きょうの県内は日差しが暖かく過ごしやすい1日となり、富山市内からは雄大な立山連峰を臨むことができました。県内はあすもおおむね晴れる見込みです。きょうの県内は高気圧に覆われ、日中の最高気温は富山空港で17.7度、富山市八尾町で17.6度など暖かく過ごしやすい1日となりました。穏やかな陽気の中、富山市内からは雄大な立山連峰を臨むことができ、富山大橋では足を止めて見入る人の姿がありました。一方、こちらは、室堂にあ