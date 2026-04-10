山形大学に21年ぶりに復活した教育学部の開設記念セレモニーが9日行われ、新たな機能を備えた講義室での学びがスタートしました。今年度から新たに山形大学の学長に就任した出口毅学長は、9日の記者会見で今後の抱負を語りました。山形大学・出口毅学長「連携・融合・新結合をコンセプトにした総合大学として、地域社会や産業界との連携をさらに強化し山形から新たな価値を創出する拠点としての役割を果たしていく」会