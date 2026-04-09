【モデルプレス＝2026/04/09】女優の篠田麻里子が4月7日、自身のInstagramを更新。小学生になった長女との2ショットを公開した。【写真】40歳元AKB「絵画のような美しさ」小学生になった長女との親子ショット◆篠田麻里子、小学校入学の長女と2ショット篠田は「今日から小学生 あっという間だなぁ...」とつづり、フォトグラファーの松川まき氏が撮影したことを添えて、親子ショットなどをを投稿。満開の桜を背景に、白のセットアッ