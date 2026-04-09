HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話にて、候補生たちがマイクを装着し、歌とダンスを同時に行う過酷なレッスンに挑んだ。【映像】発音も完璧！元アイドルのスゴすぎるダンスと歌『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ