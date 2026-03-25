馬出九大病院前駅、貝塚駅、箱崎駅とは 馬出九大病院前駅は、福岡市地下鉄箱崎線の駅で、「九州大学病院」に直結する医療・学術機能に特化した拠点です。高度医療を担う大学病院を中心に、研究・教育施設が集まり、専門性の高い都市機能が形成されてきました。沿線では「九州大学箱崎キャンパス跡地」利用計画が進められており、周辺エリアとの連動にも注目が集まります。徒歩圏にはJR吉塚駅があり、交通利便性の広がりも特徴です