夫の仕事の都合で、この春から単身赴任をする家庭もいるのではないでしょうか。仕事の都合とはいえ、離れて暮らす決断は家族にとって大きな事件です。そして単身赴任は、夫婦の関係を試す出来事になることもあるようです。エピソード1：「ビデオ通話はムリ」会えない時間が生む疑心暗鬼30代のAさん夫婦は、娘が小学校に上がったことをきっかけに、都内に家を購入しました。その直後に、夫の転勤が決まります。Aさんは信頼して、夫